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Kahramanmaraş'ta aranan 13 kişi yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta aranan 13 kişi yakalandıKahramanmaraş'ta polisin düzenlediği huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta aranan 13 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

İl genelinde yapılan uygulamaya 533 polis katıldı. Huzur uygulamasında polisler; eğlence mekanları, kafe, kahvehane, park ve bahçe gibi umuma açık yerlerde şüpheli kişi ve araçlara yönelik denetimler yapıtı. 4 bin 121 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada yaralama, kaçakçılık kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. 908 aracı da kontrol eden ekipler, bunlardan 42'sine çeşitli kural ihlallerinden dolayı 23 bin 569 lira cezai işlem uygularken, bir aracı da trafikten men etti.

Kahramanmaraş'ta aranan 13 kişi yakalandı

Kahramanmaraş, Polis, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:10 Kaynak: DHA
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