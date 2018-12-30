Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Aranan 17 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Aranan 17 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Aranan 17 Kişi Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi koordinesinde, 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' Kahramanmaraş'ta da düzenlendi. İl geneli polis sorumluluk bölgesinde yapılan huzur operasyonunda, 133 polis ekibi ve 756 personel katılırken 3 bin 630 kişi sorgulandı. Uygulama, halkın yoğun olarak bulunduğu park, bahçeler, cadde ve sokaklarda ile eğlence yerleri, kahvehane, kafe ve meydanlarda gerçekleşti. Uygulamada yaralama, uyuşturucu, fuhuş teşviki, hırsızlık, kaçakçılık gibi değişik suçlardan aranan 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:41 Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Huzur, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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