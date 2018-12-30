Kahramanmaraş'ta Aranan 17 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta düzenlenen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş
'ta düzenlenen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü
Asayiş Dairesi koordinesinde, 'Türkiye
Güven Huzur
Uygulaması' Kahramanmaraş'ta da düzenlendi. İl geneli polis sorumluluk bölgesinde yapılan huzur operasyonunda, 133 polis ekibi ve 756 personel katılırken 3 bin 630 kişi sorgulandı. Uygulama, halkın yoğun olarak bulunduğu park, bahçeler, cadde ve sokaklarda ile eğlence yerleri, kahvehane, kafe ve meydanlarda gerçekleşti. Uygulamada yaralama, uyuşturucu, fuhuş teşviki, hırsızlık, kaçakçılık gibi değişik suçlardan aranan 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:41 Kaynak: İHA
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