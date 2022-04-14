Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü aynı araçta yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü aynı araçta yakalandı

14.04.2022 16:00
Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü aynı araçta yakalandı

??????? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

??????? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş- Adana kara yolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, yaptıkları incelemede araçtaki M.G'nin (34) 12 yıl 3 ay, A.G'nin (29) ise 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kahramanmaraş, Onikişubat, Hisarcık, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü aynı araçta yakalandı - Son Dakika
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