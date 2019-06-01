Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta aranan 21 kişi yakalandı
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Kahramanmaraş'ta aranan 21 kişi yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta aranan 21 kişi yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde 576 personelin katılımıyla "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı.
11 bin 815 kişinin sorgusunun gerçekleştirildiği uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.
145 umuma açık yerin de kontrol edildiği uygulamada iki iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.
Kontrol edilen 2 bin 537 araçtan 38'inin sürücüsüne 15 bin 717 lira para cezası uygulandı, 16 araç da trafikten men edildi.
Uygulamada bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:39 Kaynak: AA
Huzur, Jandarma, Kahramanmaraş, Güncel
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