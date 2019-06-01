Kahramanmaraş'ta aranan 21 kişi yakalandı

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"Yed-i Emin" deposunda vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı

Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti

İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var