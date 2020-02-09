Kahramanmaraş'ta aranan 24 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta aranan 24 kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta aranan 24 kişi yakalandı

26 dakika önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen huzur uygulamasında aranan 24 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta aranan 24 kişi yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta düzenlenen huzur uygulamasında aranan 24 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il geneli çevre yolları ve şehir merkezindeki önemli noktalar ile trafik konuları, umuma açık yerler, park ve bahçeler üzerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik çalışma yaptı.


800 polisin katıldığı uygulamada 5 bin 787 kişinin kimliği sorgulanırken, bin 108 araç kontrol edildi. 420 umuma açık yer kontrol edildiği uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalandı. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:47 Kaynak: İHA
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