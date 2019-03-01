Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta, Aranan 25 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta, Aranan 25 Kişi Yakalandı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta, Aranan 25 Kişi Yakalandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin gidebileceği adreslere baskınlar yapan ekipler, 25 kişiyi yakaladı. 

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:52 Kaynak: DHA

Jandarma, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz Şanlıurfa'da Aranan Şahıslara Operasyon! Yatağın Altından Çıktılar

Ölen Kadın Muhtarın Zeytinliğe Çağırdığı Gizemli Kişi Tutuklandı Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! 5,40 Seviyesini Gördü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 17:35:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta, Aranan 25 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]