Kahramanmaraş'ta, Aranan 25 Kişi Yakalandı
1 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı, kent genelinde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin gidebileceği adreslere baskınlar yapan ekipler, 25 kişiyi yakaladı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:52 Kaynak: DHA
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