Kahramanmaraş'ta Aranan 25 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından çeşitli suçlarla aranan 25 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından çeşitli suçlarla aranan 25 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 25 kişi belirlenen adreslerinde gözaltına alındı.



Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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