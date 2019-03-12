Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Aranan 29 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Aranan 29 Kişi Yakalandı

53 dakika önce

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları şok uygulamalarla aranan 29 kişiyi yakaladı.

Kahramanmaraş'ta Aranan 29 Kişi Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları şok uygulamalarla aranan 29 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçilerinin de katılımıyla ekipler, yaptıkları devriyelerde şok uygulama gerçekleştirdi.

Gün boyunca devam uygulamada hırsızlıktan aranan 6 kişi, dolandırıcılıktan aranan 1 kişi, yaralama suçundan aranan 8 kişi, mala zarar verme suçundan aranan 2 kişi, farklı suçlardan aranan 10 kişi ile üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi yakalandı.

Bu arada ekipler, yaptıkları devriyelerde 3'ü çocuk 5 kayıp kişiyi de buldu.

Uygulamada, 2 kişiden birer tüfek ve tabanca, 6 kişinin üzerinde de kesici alet ele geçiren ekipler, 12 kişiye de Kabahatler Kanunu'ndan, 23 kişiye de dilencilik yapmaktan idari ceza uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:33 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel
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