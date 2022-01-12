Kahramanmaraş'ta aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu suçlarından hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışmada aralarında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsında bulunduğu M.B., İ.G., U.K. isimli şüpheliler yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
3 şahıs adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
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