Kahramanmaraş'ta Aranan 33 Kişi Yakalandı
52 dakika önce
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından 3 ilçede yapılan şok operasyonda çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş
'ta jandarma ekipleri tarafından 3 ilçede yapılan şok operasyonda çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Pazarcık
, Türkoğlu
ve Dulkadiroğlu
İlçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı. 24 ayrı noktada gerçekleşen operasyona 217 jandarma personeli katılırken, detektör narkotik köpeği Atos ile bomba arama köpeği Aşil'de eşlik etti. 926 araç ile 2 bin 311 kişi sorgulandığı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı.
Operasyon kapsamında, deniz kızı heykeli, yüzük, metal kitabe, mühür, çan ve parçalarından oluşan 7 adet tarihi eserle birlikte, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.
Şok operasyonda yakalanan 33 kişi alınan sağlık raporunun ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:39 Kaynak: İHA
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