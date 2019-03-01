Kahramanmaraş'ta Aranan 35 Kişi Yakalandı
11 dakika önce
Kahramanmaraş'ta emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan dolayı aranan 35 şahıs yakalandı.
Kahramanmaraş
'ta emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan dolayı aranan 35 şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı
koordinesinde ülke genelinde polis ve jandarma ile aynı anda operasyon yapıldı. Polis
sorumluluk bölgesinde de eş zamanlı yapılan operasyonuna 37 polis ekibi ve 142 personelin katılımıyla gerçekleşti. Önceden tespit edilen 153 adreste 131 kişi sorgulanırken, hırsızlık, adam öldürme, yağma ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:37 Kaynak: İHA
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