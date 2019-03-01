Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Aranan 35 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Aranan 35 Kişi Yakalandı

11 dakika önce

Kahramanmaraş'ta emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan dolayı aranan 35 şahıs yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Aranan 35 Kişi Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan dolayı aranan 35 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde polis ve jandarma ile aynı anda operasyon yapıldı. Polis sorumluluk bölgesinde de eş zamanlı yapılan operasyonuna 37 polis ekibi ve 142 personelin katılımıyla gerçekleşti. Önceden tespit edilen 153 adreste 131 kişi sorgulanırken, hırsızlık, adam öldürme, yağma ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:37 Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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