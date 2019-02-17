Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Aranan 38 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Aranan 38 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta aranan 38 kişi yakalandıKahramanmaraş'ta polis tarafından yapılan 'Huzur uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta aranan 38 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis tarafından yapılan 'Huzur uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.

İl genelinde 104 ekip ve 672 personelin katılımı ile gerçekleştirilen huzur uygulamasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve bulvarlar, alışveriş merkezleri, eğlence yerleri, kahvehane, kafe, park ve bahçeler ile meydanlarda 4 bin 274 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 644 aracın da kontrol edilip 13 araca 2 bin 229 lira para cezasının kesildiği huzur uygulamasında hırsızlık, yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:41 Kaynak: DHA

Polis, Huzur, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Kocası Tarafından Evi Yakılan Kadın, Gördüğü Manzara Karşısında Şoka Girdi Fuhuş Çetesi, Polis İçin "Amcalar" Şifresini Kullanıyormuş

Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar CHP'li Muharrem İnce, Samsun'da Cigoş Oynadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 20:57:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Aranan 38 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]