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Kahramanmaraş'ta aranan 38 kişi yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis tarafından il genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta aranan 38 kişi yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polis tarafından il genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerle ortak il genelinde aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerin gün boyu yaptığı operasyonda 86 adreste 110 kişinin GBT kontrolü yapıldı.

Ekipler, hırsızlık suçundan aranan 10, yaralama suçundan aranan 8, fuhuş yaptırma ve kumar oynatma suçundan aranan 3, cinsel saldırı suçundan aranan 2, silahlı tehdit suçundan aranan 2, cezaevi firarisi 2 ve diğer suçlardan aranan 11 olmak üzere, il merkezinde 30, ilçelerde ise 8 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 16'sı tutuklandı, diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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