Kahramanmaraş'ta aranan 53 kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta aranan 53 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince yapılan huzur denetimde çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince yapılan huzur denetimde çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen huzur denetiminde 293 umuma açık yer denetlenirken, çeşitli suçlardan aranan kişileri yakalamaya yönelik birçok adrese operasyon düzenlendi. 755 polis ve bekçinin katılımıyla gerçekleşen huzur denetiminde 187'si yabancı uyruklu toplam 3 bin 185 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

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Huzur denetiminde 'uyuşturucu', 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'silahlı tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan 53 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işleklerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KUMAR OYNAYANLARA 25 BİN 200 TL CEZA

Umuma açık yerlerin dışında araçlara da yönelik uygulama yapıldı. Kontrol edilen 702 araçtan 21'ine 23 bin 540 TL para cezası kesildi. Ayrıca ekipler tarafından bir kahvehanede 8 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. 8 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Maddesi gereğince 25 bin 200 TL para cezası kesildi.


Kahramanmaraş, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 22:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta aranan 53 kişi yakalandı - Son Dakika
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