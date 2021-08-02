Kahramanmaraş'ta aranan 54 kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan arandığı belirlenerek yakalanan 54 şüpheliden, 39'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Son bir haftalık yapılan çalışmalarda, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçlarından, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, hizmet nedeni ile görevi kötüye kullanma suçundan, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, çocuğun cinsel istismarı suçundan 18 yıla kadar değişik sürelerde hapis cezası ile aranan 54 kişi yakalandı.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i serbest kaldı, 39 kişi tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ