Kahramanmaraş'ta aranan 63 kişi yakalandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 38'i tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çok sayıda adrese operasyon düzenleyen ekipler, 63 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ticareti, silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık gibi suçlardan kesin hapis cezası ile aranan 38'i, sevk işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.