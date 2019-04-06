Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Aranan 68 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Aranan 68 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Aranan 68 Kişi Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından il geneli 750 personelin katılımıyla huzur uygulaması yaptı. Uygulamada, 22 bin 587 şahsın sorgulaması yapılırken, uyuşturucu madde, kaçak balık, kaçak pul biberi gibi kaçak kesim yapılan ağaç ele geçirildi. Kentte bulunan 7 düzensiz göçmene işlem yapılırken, 38 araç trafikten men edildi. 44 sürücüye 19 bin 153 lira idari para cezası uygulanırken, aranan 68 kişi yakalandı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:34 Kaynak: İHA

Huzur, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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