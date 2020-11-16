Kahramanmaraş'ta aranan 81 kişi yakalandı, 41'i tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta aranan 81 kişi yakalandı, 41'i tutuklandı

16.11.2020 16:44
Kahramanmaraş'ta aranan 81 kişi yakalandı, 41'i tutuklandı, System.String[]

KAHAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı belirlenerek yakalanan 81 şüpheliden 41'i tutuklandı.

KAHAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı belirlenerek yakalanan 81 şüpheliden 41'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, gasp, silahlı tehdit, tefecilik, dolandırıcılık gibi suçlardan 12 yıla kadar değişik sürelerde hapis cezası ile aranan 41 kişi ile farklı suçlardan yakalama kararı ile aranan 40 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta aranan 81 kişi yakalandı, 41'i tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta aranan 81 kişi yakalandı, 41'i tutuklandı - Son Dakika


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