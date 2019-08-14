Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada Aksaray Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (39) bayram ziyareti için geldiği Dereli Mahallesi'ndeki akrabalarının evinde gözaltına aldı.
Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 05:33 Kaynak: AA
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