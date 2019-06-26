Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelileri yakalandı
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Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:47 Kaynak: AA
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Dulkadiroğlu
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan E.K'nın (28), ilçeye bağlı Gafarlı Mahallesi'nde, eşinin dedesinin evinde olduğu bilgisini aldı.
E.K. adlı kadın gözaltına alınırken, aynı suçtan aranan A.K'de Çokyaşar Mahallesi'nde yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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