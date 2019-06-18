Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

15 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Ö.Ö'nün (26), yurt dışından Afşin'e bağlı Çukurpınar Mahallesi'ne geldiği bilgisini aldı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda Ö.Ö'yü gözaltına aldı.
Şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:33 Kaynak: AA
afşin, jandarma, fetö, kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok Facebook, 2020 yılında kendi kripto parasını piyasaya sürecek Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile otelde ne konuştuğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 15:48:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]