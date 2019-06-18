Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:33 Kaynak: AA
'ın Afşin
ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Ö.Ö'nün (26), yurt dışından Afşin'e bağlı Çukurpınar Mahallesi'ne geldiği bilgisini aldı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda Ö.Ö'yü gözaltına aldı.
Şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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