Kahramanmaraş'ta aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta aranan firari hükümlü yakalandı

26.03.2021 15:47
Kahramanmaraş'ta aranan firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli hırsızlık suçlarından 15 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan İ.K'nin (29) yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, firari hükümlünün merkez Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, İ.K'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Terim seçimini yaptı; Luyindama gidebilir ama Marcao kalsın! Terim seçimini yaptı; Luyindama gidebilir ama Marcao kalsın! Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u çok çabuk unuttu! Sosyal medyada takipten çıktılar Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u çok çabuk unuttu! Sosyal medyada takipten çıktılar İşitme engelli gence şiddet uygulayan vicdansız kendisini böyle savundu: Benimle cinsel ilişkiye girmek istedi İşitme engelli gence şiddet uygulayan vicdansız kendisini böyle savundu: Benimle cinsel ilişkiye girmek istedi Ghezzal'in menajeri müjdeyi verdi; durumu iyi, endişe etmeyin! Ghezzal'in menajeri müjdeyi verdi; durumu iyi, endişe etmeyin! Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Aşılama ne zaman tamamlanacak?" sorusuna yanıt: Mayıs-Haziran gibi aşılamayı bitirmek istiyoruz Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Son Dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu Son Dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu         
16:29
1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor 1 yıl oldu kabus bitmedi! Koronavirüsün her gün binlerce can aldığı ülkede tabut yetiştirilemiyor         
16:09
Değeri 2,6 milyar dolara ulaşan Getir, Türkiye'nin ikinci Unicorn'u oldu Değeri 2,6 milyar dolara ulaşan Getir, Türkiye'nin ikinci Unicorn'u oldu         
15:31
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
Son Dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı; kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı Son Dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı; kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı         
14:54
Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı         
14:14
Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor         
13:14
Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti         
13:00
Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti         
12:34
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı         
11:59
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
PUBG Mobile dünya çapında 1 milyar indirmeye ulaştı PUBG Mobile dünya çapında 1 milyar indirmeye ulaştı         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 16:41:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei