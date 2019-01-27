Kahramanmaraş'ta Aranan Hırsızlık Suçu Hükümlüsü Yakalandı

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde, 8 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında kesinlenmiş hapis cezaları olan Ferhat Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Hükümlünün 46 E 3205 plakalı otomobiliyle ilçeden çıkış yapacağı bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu otomobili polis uygulama noktasında durdurmak istedi. Polisler "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracı takibe alarak, Çilingir Caddesi üzerinde durdurdu.
Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan Ferhat Y, kısa kovalamacanın ardından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Y, cezaevine gönderildi.
Zanlının 8 ayrı hırsızlık suçundan 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.