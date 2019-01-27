Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Aranan Hırsızlık Suçu Hükümlüsü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Aranan Hırsızlık Suçu Hükümlüsü Yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 8 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Aranan Hırsızlık Suçu Hükümlüsü Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 8 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında kesinlenmiş hapis cezaları olan Ferhat Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlünün 46 E 3205 plakalı otomobiliyle ilçeden çıkış yapacağı bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu otomobili polis uygulama noktasında durdurmak istedi. Polisler "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracı takibe alarak, Çilingir Caddesi üzerinde durdurdu.

Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan Ferhat Y, kısa kovalamacanın ardından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Y, cezaevine gönderildi.

Zanlının 8 ayrı hırsızlık suçundan 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Elbistan, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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