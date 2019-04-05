Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Aranan Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Aranan Hükümlü Yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaralama suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Aranan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaralama suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 2014'te 3 kişiyi bıçakla yaralama suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet G'nin Köprübaşı Mahallesi'ndeki evinde bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, Mehmet G'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:17 Kaynak: AA

Asayiş Büro, Emniyet Müdürlüğü, Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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