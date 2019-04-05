Kahramanmaraş'ta Aranan Hükümlü Yakalandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaralama suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde yaralama suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, ilçede 2014'te 3 kişiyi bıçakla yaralama suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet G'nin Köprübaşı
Mahallesi'ndeki evinde bulunduğunu tespit etti.
Ekipler, Mehmet G'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:17 Kaynak: AA
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