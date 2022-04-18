Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

18.04.2022 11:46
Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan' 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D.(31) isimli şahsın Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesinde olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan S.D. emniyetteki ve adliyedeki işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

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Kahramanmaraş'ta 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Kahramanmaraş'ta 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Güven timleri tarihi eser yakaladı Güven timleri tarihi eser yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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