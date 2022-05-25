Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.A. (21) isimli şahsı Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde olduğunun tespit ederek yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ