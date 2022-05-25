Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

25.05.2022 18:07
Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.A. (21) isimli şahsı Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde olduğunun tespit ederek yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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