Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

27.05.2022 23:47
Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat masasınca, 'Kasten Öldürme' suçundan 21 yıl 4 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.O.Z. (32) isimli şahıs, Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde olduğunun tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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