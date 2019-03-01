Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon

Kahramanmaraş'ta Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon

50 dakika önce

Kahramanmaraş'ta jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 60 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon, System.String[]
Kahramanmaraş'ta jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 60 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan tutuklama ve yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde "huzur" uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında ekipler il genelinde 60 kişiyi yakaladı.

Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:38 Kaynak: AA

Polis, Jandarma, Kahramanmaraş, Güncel
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