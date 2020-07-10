Kahramanmaraş'ta aranan şüphelilere yönelik operasyonda 48 tutuklama - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 48'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehir içinde ve çevre yollarında uygulama yapan ekipler, aranan şahısların gidebileceği adresleri detaylı araştırmalar sonucunda tespit ederek eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama ve tutuklama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

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