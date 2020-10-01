Kahramanmaraş'ta 'arazi' kavgası: 1 ölü - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, Süleyman Bozdağ (79), arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı komşusu Abdullah Kaya'yı (35) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, Kılılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı olan Abdullah Kaya ile Süleyman Bozdağ arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bozdağ, av tüfeğiyle Kaya'ya ateş açtı. Karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Abdullah Kaya, sağlık ekipleri tarafından Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Süleyman Bozdağ ise suç aleti tüfekle birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bozdağ, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.