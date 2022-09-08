KAHRAMANMARAŞ'TA 'ARAZİ' KAVGASI 3 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ'TA 'ARAZİ' KAVGASI 3 ÖLÜ, 4 YARALI

08.09.2022 20:35

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3 kişinin öldüğü olayla ilgili iddiaya göre, akraba olan aileler arasında yaklaşık 15 metrekare büyüklüğündeki araziye yapılacak keçi ahırı nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3 kişinin öldüğü olayla ilgili iddiaya göre, akraba olan aileler arasında yaklaşık 15 metrekare büyüklüğündeki araziye yapılacak keçi ahırı nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi. Yapılacak ahırın evine yakın olmasından dolayı karşı çıkan Durdu K. (57), tartışma büyüyünce av tüfeğiyle mahallenin eski muhtarı İbrahim Korkmaz, Şerife Korkmaz, Ayşe Dağ ile 4 kişiye ateş ettikten sonra kaçtı.

Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma neticesinde Durdu K., yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)

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Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta 'arazi' kavgası: 3 ölü, 4 yaralı (2) Kahramanmaraş haberleri! Kahramanmaraş'ta 'arazi' kavgası: 3 ölü, 4 yaralı (2)
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ'TA 'ARAZİ' KAVGASI 3 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA 'ARAZİ' KAVGASI 3 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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