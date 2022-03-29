Kahramanmaraş'ta arıcılara "besleme şekeri" dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta arıcılara "besleme şekeri" dağıtıldı

29.03.2022 12:28
Kahramanmaraş'ta arıcılara "besleme şekeri" dağıtıldı

Afşin'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kahramanmaraş Bal Üreticiliği Birliğine kayıtlı üyelere besleme şekeri dağıtıldı.

Afşin'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kahramanmaraş Bal Üreticiliği Birliğine kayıtlı üyelere besleme şekeri dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, Kahramanmaraş Bal Üreticiliği Birliğinde gerçekleştirilen programdaki konuşmasında, ağır geçen kış şartlarından sonra dağıtılan şekerlerin arılara beslenme takviyesi olacağını söyledi.

Kahramanmaraş Bal Üreticiliği Birliği Başkanı Fevzi Özgül de ilçede arıcılara ilk defa besleme şekeri desteği yapıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından takviye ürünleri besicilere dağıtıldı.

YORUMLAR
500
Araban'da dronla ilaçlama denendi Araban'da dronla ilaçlama denendi Keles'te çiftçilere çörek otu tohumu dağıtıldı Keles'te çiftçilere çörek otu tohumu dağıtıldı

Kahramanmaraş, Hisarcık, Afşin, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta arıcılara 'besleme şekeri' dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 12:34:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta arıcılara "besleme şekeri" dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement