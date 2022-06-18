Kahramanmaraş'ta arıcılık ve bal üretimiyle ilgili toplantı yapıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta arıcılık ve bal üretimiyle ilgili toplantı yapıldı

18.06.2022 16:23
Kahramanmaraş'ta arıcılık ve bal üretimiyle ilgili toplantı yapıldı

Kahramanmaraş'ta arıcılık ve bal üretimiyle ilgili toplantı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta arıcılık ve bal üretimiyle ilgili toplantı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen toplantıda, kentteki arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Kahramanmaraş Arıcılar Birliği üyelerine brifing verildi.

Arıcıların çeşitli konularda teşviki ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, Afşin ilçesine yapılan arı evi ve burada üretilecek olan lavanta balı da ele alındı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, arıcılığın önemli bir sektör olduğunu dile getirdi.

Kalite ve verimin arttırılması amacıyla çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Güvenç, "Görüyorum ki herkeste bu konuda bir farkındalık oluşmuş. Bugün Afşin'de örnek bir model var. Onu masaya yatırdık. Bizim çalışmamız ve üretimi, kaliteyi verimi arttırmamız lazım. İnşallah Kahramanmaraş bal üretiminde bir marka değer haline gelecek. Önemli bir sektör ve istihdam alanı. Hali hazırda bir üreticimizin yıllık bin 650 ton bal ürettiğini biliyoruz. Bunun arttırılması için kurumlar arası koordineye önem veriyoruz. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Afşin Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güven de arıcılık konusunda toplumu bilinçlendirmeyi ve lavanta balı üreterek pazarlamasını yapacaklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta arıcılık ve bal üretimiyle ilgili toplantı yapıldı - Son Dakika

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