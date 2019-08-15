Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta asansör kabini düştü: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta asansör kabini düştü: 2 yaralı

12 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir binanın asansör kabininin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta asansör kabini düştü: 2 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir binanın asansör kabininin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Sevinç Sokak'ta bulunan bir apartmanda 6. kattaki dairelerinden inmeye çalışan Besime Sarı (43), kızı Özlem Dağdelen (26) ile çocuğu Zeynep Dağdelen (3) asansöre bindi.
Bindikleri sırada hareket eden asansörün kabini bir anda hızla zemine düştü.
Kazada, Sarı ve Özlem Dağdelen yaralandı. Annesinin kucağında bulunan Zeynep Dağdelen ise yara almadan kurtuldu.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kazada eşi ve kızı yaralanan Mehmet Sarı, asansörün sık sık arızalanmasına rağmen yetkililerin ilgisiz kaldığından şikayet etti.
Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Milli Savunma Bakanlığından "Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok" açıklaması
Dünya bir paket sigaraya ne kadar para ödüyor? Akşener'in TBMM'deki konuşmalarını yazan isimden "Barış süreci" istifası İBB'den, kasa kasa domatesi çöpe atan pazarcılarla ilgili açıklama: Cezası kesilmiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 19:49:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta asansör kabini düştü: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]