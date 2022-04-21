KAHRAMANMARAŞ - Asansör kabininin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Asansör kabininin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı

21.04.2022 10:30

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde asansör kabininin düşmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde asansör kabininin düşmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Menderes Mahallesi 46036. Sokak'ta bulunan iş merkezindeki asansöre 4. kattan binen 9 kişi, aşağı katlara inmeye başladı.

Asansör kabininin 2. kattan henüz bilinmeyen nedenle zemine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Apartman sakinleri ve çevredekilerin yardımıyla asansörden çıkarılan yaralılar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ - Asansör kabininin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Asansör kabininin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Asansör kabininin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Asansör kabininin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Asansör kabininin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Asansör kabininin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Asansör kabininin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Asansör kabininin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Asansör kabininin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Asansör kabininin düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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