Kahramanmaraş'ta asansör kazası: 1 ölü

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, ağır hasarlı Tekiş Apartmanı'na gelen 3 kişi, apartmanın asansörünü sökmek istedi. Şahıslardan biri asansörün yere çakılması sonucu altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda yara almayan şahıslardan biri yakalanırken diğerinin kaçtığı öğrenildi. Üzerinde kimliği çıkmayan şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.