Kahramanmaraş'ta asansör kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta asansör kazası: 1 ölü

15.06.2023 00:34

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağır hasarlı bir binanın asansörünü sökmek isteyen 3 kişiden biri asansörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, ağır hasarlı Tekiş Apartmanı'na gelen 3 kişi, apartmanın asansörünü sökmek istedi. Şahıslardan biri asansörün yere çakılması sonucu altında kaldı.

Kahramanmaraş'ta Ağır Hasarlı Bina Faciası

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahramanmaraş'ta Ağır Hasarlı Bina Faciası

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda yara almayan şahıslardan biri yakalanırken diğerinin kaçtığı öğrenildi. Üzerinde kimliği çıkmayan şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta Ağır Hasarlı Bina Faciası
Kahramanmaraş'ta Ağır Hasarlı Bina Faciası
Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta asansör kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta asansör kazası: 1 ölü - Son Dakika
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