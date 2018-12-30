Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Asayiş Uygulaması

Kahramanmaraş'ta Asayiş Uygulaması

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri çok sayıda noktada gerçekleştirdiği genel asayiş uygulamalarında17 aranan zanlıyı yakaladı.

Kahramanmaraş'ta Asayiş Uygulaması, System.String[]
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri çok sayıda noktada gerçekleştirdiği genel asayiş uygulamalarında17 aranan zanlıyı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde "Türkiye Güven Huzur" asayiş uygulaması kapsamında park ve bahçelerde, internet-elektronik oyun salonları, AVM içleri ve çevreleri, cadde, sokak, bulvar, toplu taşıma yapılan otogar-terminal ile özellikle vatandaşların yoğunlukta olduğu umuma açık yerlerde denetim yaptı.

Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanması için düzenlenen uygulamalara, asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik ve narkotik suçlarla mücadele birimlerinden 756 polis, 133 ekip katıldı.

Uygulamalarda trafik ekipleri, 31 araca 31 bin 739 lira para cezası keserken, yaralama, uyuşturucu hırsızlık, kaçakçılık gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulanan 17 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:19 Kaynak: AA

Huzur, Polis, Kahramanmaraş, Güncel
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