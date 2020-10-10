Kahramanmaraş'ta asayiş uygulamasında yakalanan 35 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında gözaltına alınan 72 şüpheliden 35'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, uyuşturucu ticareti, silahlı gasp, hırsızlık, yaralama, tefecilik, dolandırıcılık ve silahlı tehdit gibi suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelerin adreslerini belirleyen ekipler, cinayet suçuna ortak olmaktan aranan ve hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan R.Y. ile C.B'nin de aralarında bulunduğu 72 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 37'si serbest bırakıldı.