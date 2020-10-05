Kahramanmaraş'ta asayiş uygulamasında yakalanan 40 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında gözaltına alınan 68 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, silahlı tehdit ve tefecilik gibi suçlardan aranma kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Hedef kişilerin takibini yaparak adreslerini belirleyen ekipler, 68 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 28'i serbest bırakıldı.

Şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe edilenlerin parmak izi tetkikinden geçirilerek kimliklerinin saptandığı, bu kişilerin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri ancak yapılan detaylı takipten kaçamadıkları bildirildi.