Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı (2) - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı (2)
6 saat önce
SERBEST KALDIKahramanmaraş'ta, asılsız koronavirüs paylaşımı sonrası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Zekeriya Atak, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:11 Kaynak: DHA
SERBEST KALDI
Kahramanmaraş'ta, asılsız koronavirüs paylaşımı sonrası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Zekeriya Atak, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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