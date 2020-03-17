Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı (2) - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı (2)

6 saat önce

SERBEST KALDIKahramanmaraş'ta, asılsız koronavirüs paylaşımı sonrası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Zekeriya Atak, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı (2), System.String[]

SERBEST KALDI

Kahramanmaraş'ta, asılsız koronavirüs paylaşımı sonrası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Zekeriya Atak, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.


Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:11 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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