Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına 2 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına 2 gözaltı

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta sosyal medya hesaplarından koronavirüs salgınıyla ilgili asılsız paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına 2 gözaltı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta sosyal medya hesaplarından koronavirüs salgınıyla ilgili asılsız paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı. Haklarında, 'halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan soruşturma başlatılan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gül O. adlı kullanıcının sosyal medya hesabından, kentte yabancı uyruklu 2 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü, Fatih K.'nın da yine kentte bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönünde paylaşım yaptığını tespit etti. 2 şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adreslerinde gözaltına alındı. Haklarında 'halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan adli soruşturma başlatılan şüphelilerden Gül O., emniyette ifadesi alındıktan sonra, Fatih K. ise sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan Kahramanmaraş'ta 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı şeklinde paylaşım yapan Zekeriya A. ile internet sitesinde, " Türkiye'de ilk ölüm gerçekleşti: Koronavirüsten şüpheleniliyor" başlıklı asılsız haber yapan 'İlker A.' adıyla tanınan Kamber A.'yı gözaltına alınmış, ikili ifadelerinin ardından  serbest bırakılmıştı.


Kahramanmaraş, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:26 Kaynak: DHA

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