Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Beyoğlu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bir askeri araç devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 asker yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Beyoğlu Mahallesi, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:40 Kaynak: AA

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