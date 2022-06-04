Kahramanmaraş'ta atık kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta atık kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü

04.06.2022 20:52
Kahramanmaraş'ta atık kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde atık kağıtların öğütüldüğü kazana düşen işçi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde atık kağıtların öğütüldüğü kazana düşen işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep kara yolundaki bir kağıt fabrikasında çalışan Mustafa Arslan (45), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 2 metre derinliğindeki atık kağıt öğütme kazanına düştü.

Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cesedi morga kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta atık kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta atık kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü - Son Dakika
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