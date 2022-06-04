Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gaziantep kara yolundaki bir kağıt fabrikasında çalışan Mustafa Arslan (45), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 2 metre derinliğindeki atık kağıt öğütme kazanına düştü.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta atık kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü - Son Dakika

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