Son Dakika | KAHRAMANMARAŞ - Atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde, bir kağıt fabrikasına ait atık kağıtların toplandığı açık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında atık kağıt balyaları zarar gördü.
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