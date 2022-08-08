Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde, bir kağıt fabrikasına ait atık kağıtların toplandığı açık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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