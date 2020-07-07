Kahramanmaraş'ta atık su arıtma tesisine güneş enerji santrali kuruldu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta atık su arıtma tesisine kurulan güneş enerji santralinin belediyeye yıllık 1,4 milyon liralık tasarruf sağlaması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün liderliğinde şehre artı değer katmaya devam edildiği belirtildi.

Dünyada enerji kaynaklarının öneminin her geçen gün arttığı bir dönemde Kahramanmaraş Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi içerisinde yaklaşık 6 milyon lira yatırım bedelli güneş enerjisi santralinin hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyeler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğine Yönelik Tedarik Projesi kapsamında, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce Merkez Atık Su Arıtma Tesisinde 1 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruldu. Enerji Bakanlığı tarafından 2019 yılı mart ayında ihalesi yapılan projenin sözleşme bedeli 754 bin 194 avro olup, proje bedelinin yüzde 85'i Avrupa Birliği hibesi, yüzde 15'lik kısmı ise öz kaynağımızdan sağlandı. 20 dönümlük alan üzerine kurulan santral, 4 bin 40 adet 275 voltluk panel ile günde ortalama 12 saat güneşten faydalanarak yıllık 1,8 GWh elektrik üretecek. Haziran ayında üretime başlayan tesis ile atık su arıtma tesisinde ihtiyaç duyulan enerjinin yüzde 20'si karşılanarak yıllık 1,4 milyon liralık tasarruf sağlanacaktır."