Kahramanmaraş'ta atık su arıtma tesisine güneş enerji santrali kuruldu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta atık su arıtma tesisine güneş enerji santrali kuruldu

Kahramanmaraş'ta atık su arıtma tesisine kurulan güneş enerji santralinin belediyeye yıllık 1,4 milyon liralık tasarruf sağlaması hedefleniyor.

Kahramanmaraş'ta atık su arıtma tesisine kurulan güneş enerji santralinin belediyeye yıllık 1,4 milyon liralık tasarruf sağlaması hedefleniyor.

Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün liderliğinde şehre artı değer katmaya devam edildiği belirtildi.

Dünyada enerji kaynaklarının öneminin her geçen gün arttığı bir dönemde Kahramanmaraş Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi içerisinde yaklaşık 6 milyon lira yatırım bedelli güneş enerjisi santralinin hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyeler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğine Yönelik Tedarik Projesi kapsamında, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce Merkez Atık Su Arıtma Tesisinde 1 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruldu. Enerji Bakanlığı tarafından 2019 yılı mart ayında ihalesi yapılan projenin sözleşme bedeli 754 bin 194 avro olup, proje bedelinin yüzde 85'i Avrupa Birliği hibesi, yüzde 15'lik kısmı ise öz kaynağımızdan sağlandı. 20 dönümlük alan üzerine kurulan santral, 4 bin 40 adet 275 voltluk panel ile günde ortalama 12 saat güneşten faydalanarak yıllık 1,8 GWh elektrik üretecek. Haziran ayında üretime başlayan tesis ile atık su arıtma tesisinde ihtiyaç duyulan enerjinin yüzde 20'si karşılanarak yıllık 1,4 milyon liralık tasarruf sağlanacaktır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:32 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta atık su arıtma tesisine güneş enerji santrali kuruldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 16:51 Danla Bilic'ten "Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?" sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:48 Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu 14:28 Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
20:52
Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
20:11
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
19:47
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
18:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 21:16:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta atık su arıtma tesisine güneş enerji santrali kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]