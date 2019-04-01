Kahramanmaraş'ta Atletizm Yarışları
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Atletizm Yarışması düzenlendi.
Kahramanmaraş
'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından Okul Sporları Atletizm
Yarışması düzenlendi.
Kahramanmaraş Merkez
Spor Kompleksi atletizm sahasında düzenlenen yarışlar 2 gün sürdü. Atletler, 60 metre uzun atlama, 800 metre ve 80 metre koşu, 80 metre engelli koşu, cirit atma, bin 500 metre, yüksek atlama ve 5x80 metre koşuda yarıştı.
Yarışlar sonunda Yıldız Kızlarda Afşin
Eshabı Kehf Orta Okulu 360 puanla birinci oldu. Yıldız Erkeklerde ise Hacı Bayram Veli
İmam Hatip Ortaokulu 433 puanla birinci oldu.
Yarışların son günü düzenlenen törenle derece elde eden sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:53 Kaynak: İHA
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