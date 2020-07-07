Kahramanmaraş'ta atlı zabıtalar görevde - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta atlı zabıtalar görevde

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde zabıtalar atlı devriyelerle denetimlere başladı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde zabıtalar atlı devriyelerle denetimlere başladı.

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti


Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün talimatıyla göreve başlayan atlı zabıta ekipleri, ilçe genelinde yer alan park, bahçe ve mesire alanlarında sosyal mesafe ve maske kuralları kapsamında denetimlerde bulunuyor.


Yeni uygulama hakkında açıklama yapan Elbistan Zabıta Müdürü Adnan Doğan, "Atlı zabıta ekiplerimiz göreve başladılar. Bu çalışma ile motorize ekiplerimiz zorlandığı alanlara daha hızlı müdahale etmek için böyle bir düşünce gelişti. Genel anlamda mesire alanlarında atlı zabıta ekiplerimiz görev yapmakta. Vatandaşlarımızdan da olumlu tepkiler aldık" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş, Elbistan, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta atlı zabıtalar görevde - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:45 Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı 18:43 Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 14:08 Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor 13:28 Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer 13:16 Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:04 Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 09:43 Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
21:26
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
21:08
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
20:52
Son Dakika: İstanbul ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
20:19
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Tartıştığı genç tarafından itildikten sonra yere düşen yaşlı adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:13
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 22:01:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta atlı zabıtalar görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]